Wien (dpa) - Tommy Haas hat beim Hallen-Tennisturnier in Wien den Einzug in das Viertelfinale geschafft. Der 35-Jährige setzte sich in zwei umkämpften Sätzen mit 7:5, 7:6 (10:8) gegen den slowakischen Qualifikanten Miloslav Mecir durch, Sohn des gleichnamigen früheren Tennisprofis.

Der an Position zwei gesetzte Haas trifft in der nächsten Runde der ATP-Veranstaltung auf Radek Stepanek aus Tschechien, gegen den er bislang eine ausgeglichene Bilanz von 3:3 aufweist. Die Hartplatz-Veranstaltung in der österreichischen Hauptstadt ist mit 571 755 Euro dotiert.

Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber hat den Einzug in das Viertelfinale dagegen verpasst. Der Augsburger verlor gegen den Belgier Ruben Bemelmans 6:4, 1:6, 6:7 (0:7). Kohlschreiber war an Position vier gesetzt, Bemelmans hatte sich erst durch die Qualifikation gespielt.

Daniel Brands verapsste eine Überraschung gegen Jo-Wilfried Tsonga. Der Deggendorfer konnte im Achtelfinale gegen den topgesetzten Franzosen zwar einen Satz klar für sich entscheiden, unterlag letztendlich aber mit 5:7, 6:1, 3:6.

Jan-Lennard Struff aus Warstein scheiterte unterdessen im Achtelfinale von Stockholm mit 1:6, 3:6 am Bulgaren Grigor Dimitrow. Das ATP-Turnier in Schweden ist mit 600 565 Euro dotiert.

