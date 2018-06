Koblenz (dpa) - Der Absturz eines Ultraleichtflugzeugs in der Nähe von Koblenz in Rheinland-Pfalz hat zwei Menschen das Leben gekostet. Im Wrack des Fliegers wurden eine Frau und ein Mann tot gefunden.

Sie sind noch nicht identifiziert. Weitere Passagiere waren nicht an Bord. Das Flugzeug vom Typ Eurostar war von Marl in Nordrhein-Westfalen unterwegs nach Worms in Rheinland-Pfalz. Kurz nach einem Zwischenstopp in Winningen an der Mosel stürzte es in eine Kleingartenanlage. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

