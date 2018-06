New York (AFP) Der Luxuskonzern Gucci hat das Urteil in einem US-Prozess gegen Vertreiber gefälschter Waren begrüßt, das ihm Entschädigungen in Höhe von 144,2 Millionen Dollar (105,5 Millionen Euro) zugesprochen hatte. Gucci-Chef Patrizio di Marco kündigte am Donnerstag an, dass seine Firma auch weiter gegen Fälschungen vorgehen werde. Gucci hatte die Betreiber von dutzenden Internetseiten verklagt, die unter Verwendung des Namens, des Logos, der Produktbilder und der Beschreibungen von Gucci gefälschte Waren verkauften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.