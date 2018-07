Washington (AFP) Der US-Senat hat mit großer Mehrheit für den Kompromiss zur Anhebung der Schuldenobergrenze gestimmt. Für eine Anhebung des Schuldenlimits bis zum 7. Februar und einen Übergangshaushalt bis zum 15. Januar votierten am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington 81 Senatoren, 18 stimmten dagegen. Damit geht der Gesetzentwurf an das Repräsentantenhaus, das den Text noch vor Mitternacht (06.00 Uhr MESZ) verabschieden sollte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.