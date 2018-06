Addis Abeba (AFP) In Äthiopien werden politische Gefangene nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten gefoltert und unter entsetzlichen Bedingungen in Haft gehalten. Ehemalige Insassen des Maekelawi-Gefängnisses in der Hauptstadt Addis Abeba hätten von Schlägen und Fußtritten berichtet, erklärte Human Rights Watch (HRW) am Freitag. Außerdem seien sie mit Stöcken und Gewehrkolben malträtiert worden. Andere Gefangene seien "sehr lange in schmerzhaften Positionen" an Wände gefesselt worden. Die US-Menschenrechtsorganisation befragte für ihren Bericht 35 ehemalige Häftlinge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.