Shanghai (SID) - Die deutschen Baskteball-Nationalspieler Chris Kaman und Elias Harris haben mit den Los Angeles Lakers eine deutliche Testspielniederlage kassiert. In Shanghai unterlagen die Lakers im zweiten NBA-Duell mit den Golden State Warriors innerhalb von drei Tagen 89:115. Kaman kam in 17:56 Minuten Spielzeit auf acht Punkte, Harris erzielte in 9:51 Minuten sechs Zähler. Bester Werfer der Begegnung war Warriors-Guard Klay Thompson mit 25 Punkten.

Die Saison der besten Basketball-Liga der Welt startet am 29. Oktober. Neben Kaman und Harris spielen ihre Nationalmannschaftskollegen Dirk Nowitzki (Dallas) und Dennis Schröder (Atlanta), der derzeit an Knieproblemen laboriert, in der NBA. Am Mittwoch hatten sich die Philadelphia 76ers von Tim Ohlbrecht getrennt. Ob der Center vor Saisonbeginn einen neuen Verein in der NBA findet, ist äußerst fraglich.