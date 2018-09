Sydney (dpa) - Die Buschbrände in Australien haben ein erstes Menschenleben gefordert. Ein 63-jähriger Mann starb in Lake Munmorah gut 100 Kilometer nördlich von Sydney an einem Herzanfall, während er versuchte sein Haus vor dem Flammen zu schützen, berichtete die Feuerwehr am Freitag.

Sie fürchtet, dass 70 Kilometer westlich von Sydney in den Blue Mountains mehr als 100 Häuser abgebrannt sein könnten. Ungewöhnlich hohe Temperaturen für die Jahreszeit und heftiger Wind hatten am Donnerstag Hunderte Brandherde entfacht.

"Sie brennen aggressiv und breiten sich extrem rasant aus", sagte der Chef der ländlichen Feuerwehr, Shane Fitzsimmons. Es seien womöglich die folgenschwersten Bränden in der Geschichte des Bundesstaates New South Wales. 86 000 Hektar wurden bereits versengt.