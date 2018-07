Hamburg (AFP) - (AFP) Weil ein Kunde an seinen Brezeln Metalldrähte gefunden hat, hat der Lebensmittelkonzern Edeka am Freitag eine Rückrufaktion gestartet. Betroffen ist das Tiefkühl-Produkt "Laugen Brezeln mit Brezelsalz zum Aufbacken" der Marke "Gut&Günstig", teilte Edeka in Hamburg mit. Es handle sich ausschließlich um Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 28. März 2014, die Ware sei aus dem Verkauf genommen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.