Berlin (AFP) Angesichts der möglichen teilweisen Übernahme des insolventen Baumarktkonzerns Praktiker durch den Konkurrenten Hellweg hat die Gewerkschaft Verdi vor drohender Arbeitslosigkeit für tausende Beschäftigte gewarnt. Da Praktiker wahrscheinlich nicht als Ganzes verkauft werde, drohe nun "die endgültige Zerschlagung und damit die berufliche Perspektivlosigkeit eines Großteils der Beschäftigten", kritisierte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger am Freitag in Berlin. Auch sei die Übernahme durch Hellweg noch nicht in trockenen Tüchern.

