Mainz (AFP) Am Bürgerkrieg in Syrien beteiligen sich nach ZDF-Informationen mehrere muslimische Jugendliche aus Deutschland. Unter Berufung auf deutsche Sicherheitsbehörden berichtete der Sender am Freitag, im September seien rund zwei Dutzend junger Muslime über die Türkei in das Kampfgebiet gereist. Darunter seien mindestens fünf Minderjährige, der jüngste sei 15 Jahre alt. Dem Polizeipräsidium Frankfurt lägen in der Sache mindestens fünf Vermisstenanzeigen von besorgten Eltern vor.

