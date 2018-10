Berlin (AFP) - (AFP) Die CDU-Führung hat der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der SPD zugestimmt. Der Bundesvorstand sprach sich am Freitag einstimmig dafür aus, wie CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe mitteilte. "Wir sind der festen Überzeugung, dass es ein hinreichendes Maß an Gemeinsamkeiten gibt, unser Land vier Jahre erfolgreich zu regieren", erklärte er in Berlin. Das Parteipräsidium war bereits am Donnerstag informiert worden und hatte die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ebenfalls einmütig begrüßt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.