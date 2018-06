Karlsruhe (dpa) - Die Bundesanwaltschaft hat nach einem Bericht des SWR einen Tatverdächtigen für den versuchten Bombenanschlag auf dem Bonner Hauptbahnhof identifiziert.

Es soll sich demnach um einen 26-Jährigen handeln, der auch verdächtig ist, an einem geplanten Anschlag auf den Vorsitzenden der rechtsextremen Partei "Pro NRW" beteiligt gewesen zu sein. Das habe der stellvertretende Generalbundesanwalt Rainer Griesbaum in einem Gespräch mit dem SWR gesagt, teilte der Sender am Freitag mit.

Im Dezember 2012 hatte ein bislang Unbekannter auf einem Bahnsteig in Bonn eine Sporttasche mit einer Sprengvorrichtung abgestellt. Der Sprengsatz wurde gezündet, detonierte aber nicht.