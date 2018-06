Helsinki (AFP) - (AFP) Der Chef des Ölkonzerns Shell fordert die Freilassung einer finnischen Greenpeace-Aktivistin aus russischer Untersuchungshaft, will an den umstrittenen Bohrungen seiner Firma in der Arktis aber festhalten. Seine Landsfrau gehöre trotz ihres Protests gegen den russischen Gazprom-Konzern auf freien Fuß, sagte Jorma Ollila dem finnischen Fernsehsender YLE am Freitag. Er selbst werde dabei "überhaupt keine Rolle spielen" und verlasse sich allein auf die Justiz. Die 29 internationalen Mitstreiter der Aktivistin erwähnte Ollila nicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.