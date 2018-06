Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg will seine gute Position auch am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg behaupten. "Wir wissen, dass wir zu Hause die Basis für unser Ziel Klassenerhalt legen müssen und wollen an unsere guten Heimspiele anknüpfen", sagte Trainer Markus Weinzierl am Freitag. Wolfsburg liegt nach der enttäuschenden 0:2-Niederlage gegen Braunschweig einen Punkt hinter den Schwaben, die mit bisher zehn Punkten im Mittelfeld der Tabelle rangieren.

Nach dem Platzverweis von Ragnar Klavan auf Schalke wird der Südkoreaner Jeong-Ho Hong in der Innenverteidigung sein Startelfdebüt für den FCA feiern. Außerdem ist der Einsatz von Linksverteidiger Matthias Ostrzolek wegen Problemen an den Adduktoren fraglich. Erst nach dem Abschlusstraining am Samstag werde sich dessen Mitwirken entscheiden. Als Alternative stehe der Kanadier Marcel de Jong bereit.