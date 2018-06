Gelsenkirchen (dpa) - Klaas-Jan Huntelaar wird nun doch an seinem lädierten rechten Knie operiert. Das teilte der niederländische Stürmer des FC Schalke 04 per Twitter mit.

"Es war schwierig, aber ich habe entschieden, mich einer Operation zu unterziehen. Die Regenerationszeit wird drei bis vier Monate dauern. Es ist aber ein notwendiger Schritt", schrieb er auf seinem offiziellen Twitter-Account. Damit wird Huntelaar dem Fußball-Bundesligisten wohl auch noch in der Vorbereitung zur Rückrunde im Januar fehlen.

Huntelaar hatte sich am zweiten Spieltag einen Innenbandanriss im Knie zugezogen. Gleich bei seinem ersten Mannschaftstraining am vergangenen Montag hatten sich die Beschwerden nach einem Schlag gegen das Gelenk wieder verschlimmert, wie eine Untersuchung beim Spezialisten Rolf Walter in Düsseldorf gezeigt hatte.

Twitter-Account Klaas Jan Huntelaar