Nürnberg (SID) - Der kriselnde Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg steht anscheinend vor dem Abschluss seiner mühsamen Trainersuche. Nach Informationen des kicker soll der Niederländer René Meulensteen neuer Coach beim Club werden. Die Nürnberger wollten die Personalie zunächst nicht bestätigen.

Der 49 Jahre alte Meulensteen, der von 2001 bis 2013 mit einer kurzen Unterbrechung Assistent von Alex Ferguson bei Manchester United war, stand zuletzt beim russischen Erstligisten Anschi Machatschkala unter Vertrag. Beim Kaukasus-Klub arbeitete Meulensteen seit Juli 2013 als Co-Trainer unter Guus Hiddink, nach dessen Entlassung stieg er für zwei Wochen zum Chefcoach auf. Meulensteen gilt als "harter Hund", würde somit ins Nürnberger Profil passen.

Meulensteen traf nach kicker-Informationen am Freitagnachmittag in Nürnberg ein und soll seinen potenziellen Arbeitgeber am Samstag beim Meisterschaftsspiel in Frankfurt beobachten.