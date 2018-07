Madrid/Barcelona (dpa) - Barcelonas Weltfußballer Lionel Messi hat seine Muskelverletzung überstanden und will am Samstagabend nach dreiwöchiger Pause im Ligaspiel bei CA Osasuna wieder auf Torejagd gehen.

"Fürs Comeback bereit", postete der 26-jährige Argentinier in der Nacht zum Freitag auf dem Online-Fotodienst Instagram. Am Dienstag hatte der Torjäger das normale Training beim spanischen Meister und Tabellenführer der Primera División wiederaufgenommen.

Messi hatte sich am 28. September beim 2:0-Sieg bei Aufsteiger UD Almería einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Deshalb hatte er sowohl beim 4:1-Heimsieg Barças über Valladolid als auch bei den beiden letzten WM-Qualifikationsspielen der argentinischen Nationalelf zuschauen müssen.

Es ist bisher jedoch nicht ausgeschlossen, dass Barcelona-Trainer Gerardo Martino seinen Landsmann Messi bei Osasuna in Pamplona noch schont. Denn für die Katalanen stehen danach zwei Spitzenspiele auf dem Programm: Am Dienstag tritt man in der Champions League beim AC Mailand an. Schon vier Tage später empfangen Messi, Xavi, Piqué & Co. Real Madrid zum ersten "Clásico" der Saison.

