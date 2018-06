Abu Dhabi (SID) - Jérôme Valcke, Generalsekretär des Fußball-Weltverbandes FIFA, hat sich in der Diskussion über den bestmöglichen Austragungszeitpunkt der WM 2022 in Katar für Dezember ausgesprochen. "Ehrlich gesagt, es ist heiß - und wir haben Oktober", sagte Valcke am Rande der U17-WM in den Vereinigten Arabischen Emirate dem Sportjournalistenverband AIPS: "Die Diskussion um Katar ist berechtigt. Der Dezember ist der beste Monat, um in dieser Region unter den besten Voraussetzungen zu spielen."

Auch FIFA-Präsident Joseph S. Blatter favorisiert eine Verlegung der WM in den November/Dezember 2022, UEFA-Chef Michel Platini möchte hingegen im Januar/Februar 2022 spielen lassen. Karl-Heinz Rummenigge, Vorstands-Chef von Bayern München und Vorsitzender der europäischen Klub-Vereinigung ECA, hatte zuletzt von einem WM-Termin im April 2022 gesprochen.

Die FIFA hat noch keine Entscheidung über eine Verlegung des Turniers getroffen. Valcke ist als Vorsitzender einer entsprechenden Kommission beauftragt, mit allen Betroffenen - Sponsoren, Vereinen, TV-Stationen und Verbänden - Gespräche über eine Verlegung zu führen - und bestenfalls einen optimalen Termin zu finden.