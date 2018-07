London (AFP) Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai hat am Freitag der britischen Königin Elizabeth II. über ihren Einsatz für das Recht auf Bildung berichtet. Bei dem Treffen im Buckingham-Palast überreichte die 16-Jährige der Queen ihre Autobiografie, in der sie auch ihren Widerstand gegen die radikalislamischen Taliban schildert. Die junge Pakistanerin hatte mit ihrem Kampf für das Recht auf Bildung für alle Kinder - einschließlich Mädchen - den Zorn der Taliban auf sich gezogen. Bei einem Angriff von Extremisten im Nordwesten Pakistans wurde sie am 9. Oktober 2012 durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt.

