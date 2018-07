Washington (dpa) - Ein wochenlanger Nervenkrieg um den US-Haushalt ist erst einmal zu Ende - hunderttausende Amerikaner sind in die Normalität zurückgekehrt. Behörden, Nationalparks und Museen öffneten wieder ihre Pforten, nachdem Staatsbedienstete zurück an die Arbeit gerufen wurden. Nach einem 16 Tage dauernden Zwangsurlaub sollen sie rückwirkend bezahlt werden. Für den eskalierten Finanzstreit haben die USA schon jetzt teuer bezahlt. Der "Shutdown" habe die Wirtschaft bereits 24 Milliarden Dollar gekostet, so die Ratingagentur Standard & Poor's.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.