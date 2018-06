Tokio (AFP) Ein morgendlicher Besuch des japanischen Innen- und Kommunikationsministers Yoshitaka Shindo am Yasukuni-Schrein in Tokio hat die Regierung der Volksrepublik China verärgert: Der japanische Botschafter sei von Vize-Außenminister Liu Zhenmin einbestellt worden, damit dieser ihm einen "ernsten Protest" und eine "strenge Verurteilung" aussprechen könne, teilte Ministeriumssprecherin Hua Chunying am Freitag in Peking mit.

