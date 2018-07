Peking (dpa) - Chinas Wachstum hat im dritten Quartal 2013 auf 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zugelegt. Nachdem das Wachstum im zweiten Quartal auf 7,5 Prozent gefallen war, stieg es in den darauffolgenden Monaten wieder, wie das Statistikamt in Peking berichtet. Experten hatten einen Anstieg in der Größenordnung erwartet. Ministerpräsident Li Keqiang hatte diese Woche betont, die Wirtschaft sei auf dem richtigen Weg, und das Jahresziel werde erreicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.