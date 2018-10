New York (dpa) - In New York hat ein Ladendetektiv eine Babyleiche bei zwei Teenagern entdeckt. Der Mann hatte die 17-Jährigen verdächtigt, in dem Unterwäscheladen mitten in Manhattan etwas gestohlen zu haben. Stattdessen fand er dem Sender CBS zufolge in einer Tasche der beiden Mädchen einen toten Neugeborenen. Eines der Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht, das andere zur Polizeistation. Beide wurden verhört, die genauen Hintergründe des Fundes sind aber noch unklar.

