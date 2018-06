Hamburg (dpa) - Rockmusiker Udo Lindenberg hat seine erste Stadiontour nach einem Ansturm auf die Tickets um ein drittes Konzert erweitert. Bereits kurz nach dem Start des regulären Kartenverkaufs für die Shows im Juni 2014 seien die 45 000 Tickets für Leipzig ausverkauft gewesen, berichtete seine PR Agentur. Ursprünglich stand daneben nur noch ein Konzert in Düsseldorf auf dem Plan. Nun kündigte der 67-Jährige ein Zusatzkonzert in Leipzig an.

