Löw verlängert bis EM 2016 - Flick künftig DFB-Sportdirektor

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Vertrag bis zur Europameisterschaft 2016 verlängert. Das gab DFB-Präsident Wolfgang Niersbach am Freitag auf einer Pressekonferenz des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt bekannt. Wie Niersbach ferner mitteilte, wird Löws bisheriger Assistent Hans-Dieter Flick ab dem 1. September 2014 wie erwartet neuer DFB-Sportdirektor. Löw war 2004 zunächst als Assistent von Jürgen Klinsmann zur Nationalmannschaft gekommen und hatte das Bundestraineramt nach der WM 2006 von Klinsmann übernommen.

DFB bestätigt: WM-Vorbereitung zum dritten Mal in Südtirol

Berlin (dpa) - Zum dritten Mal nach 1990 und 2010 wird sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in Südtirol auf eine Weltmeisterschaft vorbereiten. Das bestätigte der DFB am Freitag auf seiner Internetseite. Das Trainingslager in St. Leonhardt soll zwischen 19. Mai und 3. Juni für cirka zehn Tage abgehalten werden. Die konkrete Termingestaltung werde nach der WM-Auslosung am 6. Dezember festgelegt. Als Teamhotel hat der DFB die Fünf-Sterne-Herberge Andreus gebucht.

Schalkes Huntelaar wird operiert - Drei bis vier Monate Pause

Gelsenkirchen (dpa) - Klaas-Jan Huntelaar wird nun doch an seinem lädierten rechten Knie operiert. Das teilte der niederländische Stürmer des FC Schalke 04 am Freitag per Twitter mit. Damit wird Huntelaar dem Fußball-Bundesligisten wohl auch noch in der Vorbereitung zur Rückrunde im Januar fehlen. Huntelaar hatte sich am zweiten Spieltag einen Innenbandanriss im Knie zugezogen. Gleich bei seinem ersten Mannschaftstraining am vergangenen Montag hatten sich die Beschwerden nach einem Schlag gegen das Gelenk wieder verschlimmert.

Mexikos Nationaltrainer muss nach Niederlage gegen Costa Rica gehen

Mexiko-Stadt (dpa) - Nach der 1:2-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Costa Rica hat der mexikanische Fußballverband Nationaltrainer Víctor Manuel Vucetich entlassen. Verbandspräsident Justino Compeán habe ihn über das Ende seines Engagements in Kenntnis gesetzt, sagte Vucetich am Donnerstagabend (Ortszeit) im Fernsehsender ESPN. Die "Tri" hatte am Dienstag gegen Costa Rica verloren, war dank eines Siegs der USA gegen Panama aber trotzdem in die Relegation gekommen. Vucetich ist bereits der dritte mexikanische Nationaltrainer der innerhalb der vergangenen sechs Wochen gehen musste.

IOC-Chef Bach holt Vertrauten als Büroleiter nach Lausanne

Berlin (dpa) - Der neue IOC-Präsident Thomas Bach holt den Deutschen Jochen Färber zum 1. Dezember als seinen Büroleiter nach Lausanne. Färber bestätigte am Freitag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur dpa entsprechende Meldungen. Derzeit ist der 46-Jährige Geschäftsführer der Sport Marketing Tauberbischofsheim und ehrenamtliches Vorstandsmitglied des Fecht-Clubs Tauberbischofsheim. Davor war Färber Sprecher der Münchner Olympia-Bewerbung. Er und Fecht-Olympiasieger Bach kennen sich seit vielen Jahren.

Motorrad-Grand-Prix in Australien ohne Stefan Bradl

Phillip Island/Australien (dpa) - Der Motorrad-Grand-Prix von Australien findet am Sonntag ohne Stefan Bradl statt. Nach elf Runden im Freien Training erklärten die Ärzte den MotoGP-Piloten aus Zahling am Freitag in Phillip Island für rennuntauglich. Vorangegangen war eine erneute medizinische Untersuchung. Demnach brauche der gebrochene und operierte rechte Knöchel noch mehr Zeit zur Heilung. Bradl hofft nun, in der kommenden Woche beim Großen Preis von Japan in Motegi wieder starten zu dürfen.

Vuelta-Sieger Horner verlässt RadioShack - Noch kein neuer Vertrag

Berlin (dpa) - Der 42 Jahre alte Vuelta-Sieger Chris Horner verlässt seinen Rennstall RadioShack und sucht einen neuen Arbeitgeber für 2014. Das bestätigte der US-Radprofi am Freitag über Twitter. Laut Jean-René Bernaudeau, Teamchef des RadioShack-Konkurrenz-Rennstalls Europcar, soll ihm Horner für ein Jahresgehalt von 750 000 Euro angeboten worden sein. Der Franzose habe allerdings abgelehnt.

EM-Dritter Artem Harutyunyan bei Box-WM im Achtelfinale

Almaty (dpa) - Halbweltergewichtler Artem Harutyunyan hat bei den Weltmeisterschaften in Almaty in Kasachstan als erster deutscher Boxer das Achtelfinale erreicht. Der EM-Dritte aus Hamburg bezwang am Freitag den Franzosen Abdel-Malik Ladjali einstimmig nach Punkten. In der nächsten Runde trifft der Schützling von Trainer Michael Timm am Montag auf Titelverteidiger Everton Lopes aus Brasilien, der im Limit bis 64 Kilogramm topgesetzt ist.

Zwangspause für Rodel-Olympiasiegerin Hüfner

Schönau/Königssee (dpa) - Rodel-Olympiasiegerin Tatjana Hüfner muss im Vorfeld der Winterspiele in Sotschi eine Zwangspause einlegen. Die 30-Jährige hat Rückenprobleme. Deshalb fehlte sie am Freitag in Schönau am Königssee auch beim zweiten internen Weltcup-Ausscheidungsrennen. Für die Mannschaft ist sie als WM-Zweite von Whistler 2013 aber ohnehin qualifiziert.