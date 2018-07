Berlin (dpa) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Partei dazu aufgerufen, Lehren aus der Wahlniederlage zu ziehen, aber nicht alles anders zu machen. "Unser Wahlergebnis tut weh", sagte er zum Auftakt eines dreitägigen Parteitags am Abend in Berlin. Selbsterkenntnis sei der erste Weg zur Besserung. Seinen Anteil am Wahlergebnis arbeite er ehrlich auf, sagte er, ohne konkret zu werden. Morgen will Özdemir im Amt bestätigt werden. Überraschend bekam er mit Thomas Austermann aus Essen einen Gegenkandidaten.

