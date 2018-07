Berlin (dpa) - Die SPD-Spitze wirbt bei der skeptischen Parteibasis mit dem Versprechen einer engen Rückkopplung um Zustimmung zu den Koalitionsverhandlungen mit der Union. Auf die Frage, ob der Parteikonvent am Sonntag nur noch reine Formsache sei, sagte SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles im ZDF, das sei überhaupt nicht so. Es werde sicherlich auch einen Beschluss geben, in dem der Konvent die für die SPD wichtigen Kernpunkte formulieren werde. Union und SPD hatten sich gestern darauf verständigt, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen.

