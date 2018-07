Moskau (AFP) Bei einer Explosion vor einer Moschee in der russischen Kaukasus-Republik Kabardino-Balkarien sind am Freitag zwei Menschen getötet worden. Der Sprengsatz wurde in der Ortschaft Dugulubgei gezündet, wie das regionale Innenministerium mitteilte. Im Umfeld der Explosion seien von den Rettungskräften Leichenteile von zwei Menschen gefunden worden. Vermutlich handle es sich um Selbstmordattentäter.

