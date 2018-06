Berlin (dpa) - Der Sozialveband Deutschland hat an Kanzlerin Angela Merkel appelliert, die erneute Senkung des Rentenbeitragssatzes zu verhindern. Dazu müsste das Gesetz geändert werden. Eine mögliche Absenkung des Renten-Beitragssatzes von 18,9 auf bis zu 18,4 Prozent würde der Rentenkasse Beitragseinnahmen von rund sechs Milliarden Euro entziehen, heißt es in einem Schreiben des Sozialverbandes an Merkel. Dieses Geld solle besser für Leistungsverbesserungen und zur Aufstockung der Rücklage verwendet werden. Dies fordern auch die Gewerkschaften.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.