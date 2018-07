Zürich (dpa) - Wenige Monate nach dem Ende des ältesten Geldhauses der Schweiz stellt eine weitere eidgenössische Privatbank unter dem Druck der US-Steuerfahndung ihre Geschäftstätigkeit ein.

Das Ende der 2002 gegründeten Bank Frey wurde von einer außerordentlichen Versammlung der Aktionäre beschlossen, wie das Geldinstitut auf seiner Internetseite am Donnerstagabend mitteilte. Im März hatte bereits die 1741 gegründete Schweizer Bank Wegelin nach einer Verurteilung in den USA zu 74 Millionen Dollar Strafe wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung ihre Tätigkeit eingestellt.

Die Bank Frey verwies auf die "kaum mehr zu tragenden Auflagen" infolge des Steuerstreits mit den USA. Dort war im April der Leiter des Privatkundengeschäfts wegen des Verdachts auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung angeklagt worden. In der "Neuen Zürcher Zeitung" hieß es dazu am Freitag, dass sich einmal mehr zeige, "dass eine kleine Bank, die ins Visier der US-Steuerfahnder gerät, sehr schnell in eine existenzbedrohende Lage geraten kann".

