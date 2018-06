Luxemburg (SID) - Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki ist zurück in der Erfolgsspur. Erstmals nach ihrem Coup in London steht die Weltranglisten-15. aus Berlin bei einem WTA-Turnier wieder im Halbfinale. Die an Position drei gesetzte Lisicki setzte sich in Luxemburg gegen Karin Knapp aus Italien 7:5, 4:6, 6:0 durch und trifft nun auf die Nummer eins der Setzliste, Caroline Wozniacki aus Dänemark. Knapp hatte zuvor Andrea Petkovic (Darmstadt) aus dem mit 173.193 Euro dotierten Hallenturnier geworfen.

Im Endspiel am Sonntag könnte es für Lisicki zum Aufeinandertreffen mit Fed-Cup-Kollegin Annika Beck kommen. Die 19-Jährige aus Bonn erkämpfte sich das zweite Halbfinale ihrer Karriere gegen Qualifikantin Katarzyna Piter. Nach 3:12 Stunden gewann Beck 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) und trifft nun auf die Schweizerin Stefanie Vögele.