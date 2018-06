Den Haag (AFP) Die Inspekteure der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) haben inzwischen 14 Standorte der tödlichen Kampfmittel in Syrien gesichtet. Das teilte die in Den Haag ansässige Organisation am Freitag mit. Syrien spricht von insgesamt 20 vorhandenen Produktionsstätten, die OPCW geht aber von einer höheren Zahl aus.

