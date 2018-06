Moskau (AFP) Russland hat Saudi-Arabien wegen der Ablehnung seines Sitzes im UN-Sicherheitsrat scharf kritisiert. "Die Argumente des Königreichs sorgen für Verwunderung und die Kritik am UN-Sicherheitsrat wegen des Konflikts in Syrien ist besonders merkwürdig", erklärte das russische Außenministerium am Freitag. Saudi-Arabien, das am Donnerstag erstmals als nicht-ständiges Mitglied in das wichtigste UN-Gremium gewählt worden war, hatte den Sitz am Freitag überraschend zurückgewiesen und dies mit der "Machtlosigkeit" des Rats im Nahen Osten, insbesondere im syrischen Bürgerkriegs, begründet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.