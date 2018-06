Riad (AFP) Aus Protest gegen die "Machtlosigkeit" des UN-Sicherheitsrats im Nahen Osten hat Saudi-Arabien seine Wahl in das Gremium abgelehnt. Ihm bliebe keine andere Möglichkeit, als den Sitz abzulehnen, bis der Rat "reformiert worden ist und ihm die Mittel gegeben wurden, seine Aufgaben zu erfüllen und seiner Verantwortung zur Bewahrung des Friedens und der Sicherheit in der Welt gerecht zu werden", erklärte das Außenministerium in Riad am Freitag. Als Beispiel hob das Ministerium den andauernden Bürgerkrieg in Syrien hervor.

