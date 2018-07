New York (SID) - Große Ehre für den früheren Basketball-Star Jason Kidd: Das Trikot mit der Nummer "5" des ehemaligen Teamkollegen von Dirk Nowitzki beim ehemaligen NBA-Champion Dallas Mavericks fand einen Platz unter der Hallendecke der Brooklyn Nets (bis 2012 New Jersey Nets) und wird in Zukunft nicht mehr vergeben. Der zehnmalige NBA-Allstar und Meister von 2011 (mit Dallas) hatte im Juni nach 19 Profijahren das Amt als Coach der Nets übernommen.

Als Spieler war Kidd von 2001 bis 2008 in 506 Spielen für die Nets aufgelaufen und hatte New Jersey mit durchschnittlich 14,6 Punkten, sowie 9,1 Assists und 7,2 Rebounds zu zwei Finalteilnahmen geführt.