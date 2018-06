Chicago (SID) - NBA-Superstar Derrick Rose hat seine erneuten Beschwerden im operierten linken Knie offenbar gut überstanden und seine Chicago Bulls zum 103:98-Erfolg in einem Saisonvorbereitungsspiel gegen die Indiana Pacers geführt. Der MVP der Saison 2010/11 war mit 32 Punkten herausragender Werfer des sechsmaligen Champions. Rose hatte eine Woche nach seinem Comeback am vergangenen Wochenende erneut über Schmerzen in Knie geklagt und sein Training abbrechen müssen.

Rose hatte sich im April 2012 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und die komplette vergangene Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga verpasst.

Verzichten muss Chicago vorerst auf Joakim Noah. Der Sohn des einstigen französischen Tennisstars Yannick Noah klagte über Schwerzen im Oberschnenkel und wird rund eine Woche pausieren müssen. Die neue NBA-Saison beginnt am 29. Oktober.