Rio de Janeiro (SID) - Auf dem Weg zur Fußball-Endrunde 2014 testet Gastgeber Brasilien zum Jahresabschluss gegen zwei schon qualifizierte WM-Teilnehmer. Am 16. November trifft die Seleção in Miami/Florida auf Honduras, drei Tage später ist Chile in Toronto/Kanada der letzte Gegner des Jahres.

Brasilien bestritt in diesem Jahr 17 Spiele, darunter den Durchmarsch mit fünf Siegen beim Confed Cup im Juni vor heimischem Publikum. In den zwölf Test-Länderspielen gab es sechs Siege, vier Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Pleiten gegen England (1:2) und die Schweiz (0:1) waren die ersten Duelle nach der Winter- bzw. Sommerpause.