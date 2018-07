London (dpa) - Der Fall eines in Griechenland gefundenen Mädchens macht den Eltern der vermissten Madeleine McCann Mut. Das gebe den Eltern große Hoffnung, dass Maddie lebend gefunden werden kann, sagte ein Sprecher der Familie dem "Daily Mirror". Die Vierjährige war in Griechenland in einer Roma-Familie entdeckt worden. Sie war den Behörden wegen ihrer blonden Haarfarbe aufgefallen. Die griechischen Behörden suchen nun nach den leiblichen Eltern. Maddie verschwand 2007 aus einer Ferienanlage in Portugal.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.