Rom (dpa) - Ein Mailänder Berufungsgericht muss heute neu verhandeln, wie lange der rechtskräftig verurteilte Silvio Berlusconi keine öffentlichen Ämter mehr ausüben darf. Berlusconi war zwar vor zweieinhalb Monaten definitiv wegen Steuerbetrugs verurteilt worden.

Das Kassationsgericht gab jedoch das damit verbundene fünfjährige Ämterverbot wegen falscher Berechnung an die untere Instanz zurück. Es sollte reduziert werden, wahrscheinlich auf ein bis drei Jahre.

Auch gegen das noch am Samstag mögliche Gerichtsurteil kann der "Cavaliere" dann wieder in die Berufung gehen. Gefährlicher ist für den 77-jährigen Medienzar das in den nächsten Wochen anstehende Votum im Senat, der ihn wegen der Verurteilung aus der Kammer werfen könnte. Der zuständige Immunitätsausschuss hatte bereits empfohlen, Berlusconi den Senatorensitz abzuerkennen. Dessen unsichere politische Zukunft bildete den Hintergrund der jüngsten Regierungskrise in Rom.