Apeldoorn (SID) - Die deutschen Bahnrad-Sprinter bleiben Erfolgsgaranten. Einen Tag nach ihrem zweiten Platz im Teamsprint sicherte sich Vizeweltmeisterin Kristina Vogel (Erfurt) bei den Europameisterschaften in Apeldoorn/Niederlande Gold in der Einzelkonkurrenz. Robert Förstemann (Greiz), der am Freitag den Teamsprint gewonnen hatte, holte sich im Sprint Silber. Weltmeister Stefan Bötticher (Leinefelde) musste sich dagegen mit dem undankbaren vierten Rang zufrieden geben.

Vogel, die am Freitag an der Seite von Miriam Welte Silber im Teamsprint geholt hatte, verwies im Finale die Niederländerin Elis Ligtlee in zwei Läufen auf den zweiten Platz. "So gefällt mir das ja - aber gefeiert wird nicht, morgen gehts noch ans Keirin", postete Vogel nach ihrem ersten großen Einzel-Triumph auf Facebook.

Förstemann, Olympia-Dritter im Teamspint, setzte sich im Halbfinale zunächst in zwei Läufen souverän gegen Keirin-Olympiasieger Jason Kenny (Großbritannien) durch. Im Finale unterlag der 27-Jährige dann aber Denis Dmitrijew auch aufgrund einer Disqulifikation im ersten Lauf. Der Russe Dmitrijew hatte zuvor Bötticher ausgeschaltet und damit Revanche für das verlorene WM-Finale im Februar genommen. Bötticher hatte im Duell um Bronze gegen Kenny das Nachsehen.

Zum Auftakt hatten die Teamsprinter in der Olympiabesetzung von London den vierten EM-Titel in Folge gewonnen. Die Olympiasiegerinnen Welte und Vogel hatten sich im Finale dem Duo aus Russland knapp geschlagen geben müssen.