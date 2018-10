Mogadischu (AFP) - (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat in Somalia nach Augenzeugenberichten mindestens zwölf Menschen mit in den Tod gerissen. Zahlreiche weitere Menschen seien bei dem Anschlag in einem Restaurant in der Stadt Beledweyne im Zentrum des Landes verletzt worden, sagte ein Augenzeuge am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Der Anschlag ereignete sich in einem bei Soldaten beliebten Restaurant. Zu der Tat in der Stadt rund 300 Kilometer nördlich der Hauptstadt Mogadischu bekannte sich die islamistische Shebab-Miliz.

