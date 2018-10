Köln (SID) - Triple-Gewinner Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund kämpfen am 9. Bundesliga-Spieltag im Fernduell um die Tabellenspitze. Die Bayern empfangen um 15.30 Uhr Mainz 05, der BVB trifft zu Hause auf Hannover 96. Ab 18.30 Uhr hofft der Tabellenvierte Borussia Mönchengladbach bei Hertha BSC auf den ersten Auswärtssieg der Saison.

WBO-Champion Robert Stieglitz geht als klarer Favorit in den WM-Kampf mit dem Nigerianer Isaac Ekpo. Der Supermittelgewichtler hofft in Leipzig auf die erfolgreiche Titelverteidigung, um erneut gegen Ex-Weltmeister Arthur Abraham zu boxen. Los geht's um 22.20 Uhr.

Gleich drei deutsche Tennisprofis kämpfen um den Einzug ins Finale. Tommy Haas trifft beim ATP-Turnier in Wien auf den Tschechen Lukas Rosol. Sabine Lisicki und Annika Beck schlagen in Luxemburg auf: Die Berlinerin Lisicki bekommt es mit der topgesetzten Dänin Caroline Wozniacki zu tun, Beck tritt im zweiten Halbfinale ihrer Karriere gegen die Schweizerin Stefanie Vögele an.