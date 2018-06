Damaskus (AFP) - (AFP) Bei einem Anschlag und anschließenden Gefechten in einem christlichen Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus sind am Samstag laut Aktivisten mindestens 16 Soldaten getötet worden. Zunächst habe ein Selbstmordattentäter der islamistischen Al-Nusra-Front eine Autobombe an einer Straßensperre der Armee zwischen dem mehrheitlich von Christen bewohnten Viertel Dscharamana und der von Rebellen kontrollierten Ortschaft Mleha gezündet, erklärte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Anschließend hätten Rebellen die Soldaten mit Gewehren und Mörsergranaten angegriffen.

