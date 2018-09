Wien (dpa) - Tennisprofi Tommy Haas greift nach seinem zweiten Triumph beim ATP-Turnier in Wien. Der 35 Jahre alte Routinier gewann im Halbfinale 3:6, 6:4, 7:6 (7:0) gegen den Tschechen Lukas Rosol.

Im Endspiel trifft der Wahl-Amerikaner auf Robin Haase. Der Niederländer schaltete überraschend den topgesetzten Franzosen Jo-Wilfried Tsonga mit 7:5, 7:6 (7:4) aus. Die Nummer 63 der Welt hat bisher noch nie gegen Haas gespielt.

Die Entscheidung im ersten Vergleich des gebürtigen Hamburgers gegen Rosol fiel erst im Tiebreak des dritten Satzes, den Haas vom ersten Punkt an dominierte. Nach 1:46 Stunden half dem Weltranglisten-Zwölften bei seinem ersten Matchball Kontrahent Rosol. Der frustrierte 44. der Weltrangliste malträtierte seinen Schläger nach einer misslungenen Vorhand und bekam dafür eine Punktstrafe - damit stand Haas automatisch als Sieger fest. "Ich habe zum ersten Mal 1997 hier gespielt. 2013 zurück im Finale zu sein, ist etwas Besonderes", kommentierte Haas nach dem kuriosen Ende seinen Erfolg.

Für Haas ist es das insgesamt 27. Einzel-Finale auf der ATP-Tour und das dritte in Wien. 2000 hatte er dort das Endspiel verloren, ein Jahr später gewann er in der österreichischen Hauptstadt einen seiner 14 Titel. Diesmal ist das Hartplatzturnier in der Stadthalle mit gut 570 000 Euro dotiert.

Beim Turnier in Valencia in der kommenden Woche erwartet Haas gleich in der ersten Runde eine pikante Aufgabe. Gegner ist dann in einem deutschen Vergleich Philipp Kohlschreiber, wie die Auslosung ergab.

Foto von Rosol bei Twitter