New York (AFP) Dutzende handschriftliche Dokumente des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King sind am Freitag in New York versteigert worden. Insgesamt sei dafür ein Erlös von gut 130.000 Dollar (95.000 Euro) erzielt worden, teilte das Auktionshaus Heritage mit. Die Briefe und anderen Aufzeichnungen Kings waren bisher im Besitz seiner Sekretärin und engen Wegbegleiterin Maude Ballou. Unter anderem wurden zwei Briefe des Bürgerrechtlers an die heute 88-Jährige versteigert, die er etwa 1957 aus Indien geschrieben hatte.

