Washington (AFP) - (AFP) Nach dem vorläufigen Ende der Haushaltskrise in den USA hat Präsident Barack Obama den Kongress erneut eindringlich zu gemeinsamen Antrengungen für eine verlässliche Finanzpolitik aufgerufen. "Die hausgemachte Krise der vergangenen Wochen hat Arbeitsplätze und das Wachstum bedroht", sagte Obama am Samstag in seiner wöchentlichen Radiobotschaft. Er habe Verständnis dafür, dass bei den US-Bürgern "die Frustration über die Vorgänge in Washington noch nie größer war".

