Washington (AFP) Die USA haben die syrische Führung aufgefordert, internationalen Hilfskonvois freie Fahrt in die umkämpften Gebiete zu gewähren. "Es gibt eine unvergleichlich hohe Zahl an Kinder, die an Erkrankungen sterben, die mit Mangelernährung zusammenhängen", sagte am Freitag in Washington Außenamtssprecherin Jennifer Psaki. Dies geschehe unter anderem in Vierteln und Vororten von Damaskus, "die gar nicht weit vom Palast von Baschar al-Assad entfernt liegen". Der syrische Präsident müsse endlich erlauben, dass internationale Hilfe zu den Notleidenden komme.

