Algier (AFP) Algerische Sicherheitdienste haben einem Zeitungsbericht zufolge eine "umfangreiche Operation" gegen Islamisten-Netzwerke gestartet, die Dschihadisten für den Bürgerkrieg in Syrien rekrutieren sollen. Die Aktion habe sich gegen in Algerien lebende Syrer gerichtet, die Kontakte zu militanten Islamisten in Syrien, Libyen und Tunesien unterhalten sollen, berichtete am Sonntag die Zeitung "Ennahar". Hintergrund seien offenbar Berichte, wonach mehr als 15 junge Männer zwischen 20 und 25 Jahren über die Türkei nach Syrien gereist seien, um sich dem bewaffneten Kampf anzuschließen.

