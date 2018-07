Sydney (AFP) Mit einer großen Show ist am Sonntag der 40. Jahrestag der Eröffnung des weltberühmten Opernhauses im australischen Sydney begangen worden. An der Inszenierung beteiligte sich eine Mannschaft von Surfern der Seerettung, die mit ihren markanten rot-gelben Kappen ein buntes Bild boten. An den Stufen zur Oper wurden sie von Ureinwohnern empfangen, die sie tanzend zum Gebäude geleiteten. Dort wurde zur Feier des Tages ein riesiger Kuchen angeschnitten.

