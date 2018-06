New York (dpa) - Mit einer Zahlung von 13 Milliarden Dollar will die US-Großbank JPMorgan Chase offenbar einen Schlussstrich unter Ermittlungen wegen umstrittener Hypothekengeschäfte ziehen. Auf diese vorläufige Summe habe sich das Institut mit dem US-Justizministerium geeinigt, berichtet die "New York Times". Das Blatt beruft sich auf mit den Verhandlungen vertraute Personen. Es wäre der höchste Vergleich, der an der Wall Street je geschlossen wurde. Da Details

noch ausverhandelt werden müssten, könnte die Abmachung aber noch platzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.